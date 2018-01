Zwei Einbrüche in Edemissen

Edemissen Gleich zweimal schlugen unbekannte Täter am Mittwoch in der Gemeinde Edemissen zu.

Unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 15.30 und 20.30 Uhr in ein Haus in der Straße Eltzer Drift in Edemissen eingebrochen. Laut Polizeiberichte hebelten die Einbrecher auf der Rückseite des Gebäudes eine dort befindliche Tür sowie eine weitere Tür auf und drangen in das Gebäudeinnere ein. Zahlreiche Behältnisse und Räume wurden durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht benennen, so die Polizei.

Am Mittwoch ereignete sich ein weiterer Einbruch im Edemissener Ortsteil Abbensen. Zwischen 10.30 und 23 Uhr betraten die Täter durch ein vorher von ihnen aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite das Haus. Sie erbeuteten Schmuck. Auch in diesem Fall lasse sich die Schadenshöhe derzeit nicht benennen, so die Polizei.