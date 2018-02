Fußgänger schwer verletzt

Wipshausen Auf der Bundesstraße 214 bei der Gaststätte „Zum Heidkrug“ hat am Montag um 17.45 Uhr ein Fußgänger lebensgefährlichen Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, ist der 31-Jährige über die Leitplanken an der B 214 gestiegen und hat die Fahrbahn in Richtung Gaststätte betreten. Auf der...