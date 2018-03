Besucher decken sich beim Ostermarkt in Oedesse für Ostern ein

Der Ostermarkt in Oedesse ist über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und ein Besuchermagnet. So freute sich am Sonntag „Macherin“ Marie-Luise Preuß über regen Zuspruch. Mehr als 40 Aussteller waren dabei, um ihre Artikel in der Mehrzweckhalle und rund um das Dorfgemeinschaftshaus anzubieten....