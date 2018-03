Umweltschützer sammeln Autositze und anderen Müll

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Nachdem am „Winter-Samstag“ der Eddesser Frühjahrsputz im Rahmen der Aktion „Müll in der Landschaft“ des Landkreises wegen Unwetters abgesagt werden musste, haben sich eine Woche später einige Gruppen in Eddesse auf den Weg gemacht, die Feldmark von Müll zu...