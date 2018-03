Ostern – die Kinder kennen sich aus

Was ist Ostern? Um was geht es da? Und was hat es mit der Kirche zu tun? Mit diesen und einigen Fragen mehr hat sich der Jugendmitarbeiterkreis (JuMaK) der Martin-Luther-Gemeinde Edemissen erstmals in das Osterferienprogramm der Jugendinitiativen eingeklinkt. In Form einer Rallye gilt es am Montag,...