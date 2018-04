Vortrag über Kuren für Mütter, Väter und Kinder

Edemissen Das nächste Elterncafé „Tummelplatz“ der Gemeinde Edemissen und der Fachstelle Frühe Hilfen des Landkreises Peine findet am Donnerstag, 19. April, von 15.30 Uhr an in der evangelischen Kindertagesstätte Edemissen, Am Mühlenberg 5, statt. Sabine Stützer aus dem Haus der Diakonie informiert über...