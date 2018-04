Folk-Musik aus aller Welt im Kunsttreff Abbensen

Abbensen Vier Musiker aus der Folk-Szene, das Duo Lautensang und Tea Between, sind am Samstag, 28. April, von 20 Uhr an im Kunsttreff Abbensen zu Gast. Lautensang, das sind Astrid Heldmaier (Vocals, Whistles, Northumbrian Smallpipes, Bodhrán) und Reiner Köhler (Gitarre und Bouzouki). Songs und...