Alvesser Festplatz soll 2020 fertig sein

Edemissen Auf einer Fläche beim Wappenbaum in Alvesse wird der neue Festplatz entstehen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag der dafür erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt. Der bisherige Festplatz soll bebaut werden. „Der neue Platz soll zum Alvesser Jubiläum 2020 fertig...