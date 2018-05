Ochsen ziehen durchs Peiner Land

Es ist eine Ochsentour – im wahrsten Sinne des Wortes. Zur Feier seines zehnjährigen Bestehens hat der Soltauer Salzsiederverein am 22. Mai in Soltau einen mit Salz beladenen Ochsenkarren auf eine Etappenreise geschickt, gezogen von Oscar und Paul, ein drei Jahre altes Ochsen-Zwillingspaar, 900 Kilo (Oscar) und 950 Kilo (Paul) schwer. Am Montag machte das Ochsengespann in Rietze Station. Ziel ist am 5....