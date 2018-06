Der letzte Hauptschul-Jahrgang geht

Das war’s für die Hauptschule in Edemissen. An diesem Freitag wird der letzte Jahrgang verabschiedet, 19 Schüler. Wie berichtet, sind mit der Eröffnung der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edemissen zum Schuljahr 2016/ 2017 keine Schüler mehr in die Hauptschule eingeschult worden, auch nicht in die Realschule. Beide Schulformen laufen in Edemissen aus. Schulabgänger beider Schulen werden an diesem Freitag...