Vorstand des Naturbad-Vereins tritt geschlossen zurück

Ist nun passiert, womit schon länger gerechnet werden musste? Der Vorstand des Betreibervereins des Naturfreibades in Broi­stedt kündigte am Donnerstag seinen geschlossenen Rücktritt an. Für den Betreiberverein Natur Schwimm und Freizeit Oase Lengede (NSFOL) nennt Schriftführerin Bianca Kaleja in der Pressemitteilung „gesundheitliche und berufliche Gründe“ für den Rücktritt des gesamten Vorstands (Vorsitzender, Kassierer,...