Voigtholzer Malerhofkapelle ist jetzt Standesamt-Außenstelle

Es war der Blick in ihre Augen, der Bastian Schrumpf gleich bei der ersten Begegnung fesselte, bei einer beruflichen Begegnung, einem Rundgang durch den WDR in Düsseldorf. Etwa ein Vierteljahr später wurden die beiden ein Paar. Seit gestern sind sie es nun auch offiziell: Kathrin Krüger und Bastian Schrumpf haben in der Malerhofkapelle in Voigtholz-Ahlemissen geheiratet. Sie sind das erste Paar, das Nele Messner, Standesbeamtin der...