Herbstmarkt Oedesse ist wieder ein Hit

Der beliebte Herbstmarkt rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Oedesse erfreut jährlich die Besucher aus nah und fern. So auch am gestrigen Sonntag als sich rund 1000 Menschen auf dem Außengelände und in der Mehrzweckhalle tummelten. Veranstalterin Marie-Luise Preuß war es wieder gelungen, 45...