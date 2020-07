Bunte Bänke für Blumenhagen und Mödesse

Blumenhagen. Der Ortsrat von Blumenhagen und Mödesse hat in beiden Dörfern bunte Bänke aufgestellt: Eine freundliche Einladung zum Verweilen.

Sie sehen freundlich aus und laden zum Verweilen ein: Die Rede ist von sechs Bänken, die der Ortsrat Blumenhagen-Mödesse in Eigenregie aufgestellt hat, drei in Mödesse und drei in Blumenhagen. Bei ihrer Fahrradtour durch die beiden Ortschaften haben die Mitglieder des Ortsrates zusammen mit Ortsratsbetreuerin Wiebke Dube von der Gemeindeverwaltung Edemissen ihr Werk begutachtet – und sie sind zufrieden.

„Mit den bereits vorhandenen und den nun zusätzlich aufgestellten Bänken haben wir ein gutes Netz für Erholungssuchende erstellt“, sagte Ortsbürgermeisterin Jeske-Werner nach der Bereisung. „Den Mitgliedern des Ortsrates war wichtig, farbige Bänke zu nehmen.“

Ebenfalls begutachtet wurden die vor zwei Monaten angelegten Blühflächen. „Das Erscheinungsbild brachte uns aber auf den Boden der Tatsachen zurück“, berichtet Imke Jeske-Werner weiter. „Das Kraut wächst hervorragend und ohne Wasser läuft nichts“, so ihr Fazit.

Auch die Friedhöfe wurden angesteuert. „In der Gemeinde Edemissen wird eine neue Bestattungsform der pflegeleichten Wahlgrabstätten angeboten. In beiden Dörfern wäre für diese Form Platz vorhanden“, so die Ortsbürgermeisterin.

Aufgrund der Corona-Pandemie war der Ortsrat diesmal ohne öffentliches Publikum unterwegs.