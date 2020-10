Feuerwehr Edemissen bildet Nachwuchskräfte aus

Die Freiwillige Feuerwehr Edemissen hat mit der Ausbildung junger Feuerwehrleute begonnen. „Geplant war die Woche für die jährliche Truppmann-1-Ausbildung, also die Grundausbildung in Wehnsen schon für April, musste jedoch aufgrund von Corona erst einmal ausfallen“, berichtet Eileen Selle, Pressesprecherin der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Edemissen.

Gemäß des Covid-Rahmenplans der Kreisfeuerwehr Peine sei ab September die Durchführung von Ausbildungslehrgängen unter bestimmten Schutzbedingungen wieder möglich gewesen. So trugen Lehrgangsteilnehmer und Ausbilder Masken und hielten mehr Abstand als üblich.

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister und Ausbildungsleiter Frank Köther teilte die 15 angehenden Feuerwehrkameraden in Kleingruppen auf. Diese Gruppen hatten nun acht Stationen zu absolvieren, an denen sie von dem Umfang der persönlichen Schutzausrüstung, über die verschiedenen Schläuche, Armaturen und Knoten, bis hin zur Absicherung einer Unfallstelle die Grundkenntnisse erfuhren.

Edemisser Feuerwehr-Nachwuchs kombiniert Wissen

Bald darauf musste nun all dieses Wissen kombiniert werden, denn es wurden verschiedene Übungen aufgebaut. Eileen Selle: „Beginnend bei der Wasserentnahmestelle, die entweder ein offenes Gewässer, wie zum Beispiel ein Teich, oder ein Über-beziehungsweise Unterflurhydrant sein kann, mussten die jeweils dafür eingeteilten Kameraden an die richtige Vorgehensweise und die notwendigen Ausrüstungsgegenstände denken.“

Anschließend wurde gemäß des Einsatzbefehls des Gruppenführers das Schlauchmaterial für die Brandbekämpfung verlegt. „Da neben der Brandbekämpfung die technische Hilfeleistung zu den häufigsten Alarmierungsgründen zählt, wurde auch dafür ausgebildet. Das Einsatzszenario stellte ein verunfallter PKW dar, aus dem eine Person gerettet werden und zusätzlich musste auch die Straße abgesperrt werden musste“, erklärt die Feuerwehr-Sprecherin weiter.

Abschlussprüfung nach anstrengender Woche

Nicht nur die Corona-geschuldeten Umstände waren neu, auch der Jahreszeit musste sich angepasst werden. Der frühe Sonnenuntergang sorgte dafür, dass der Platz durch zwei Lichtmasten der Feuerwehrfahrzeuge ausgeleuchtet werden musste. Nach einer anstrengenden Woche erfolgte eine Abschlussprüfung, die alle Teilnehmer dennoch meisterten.

„Leider musste aufgrund von Corona das gemeinsame Abschluss-Essen ausfallen“, so Eileen Selle weiter. Die Betont: „Es ist als lobenswert zu erwähnen, dass die Lehrgangsteilnehmer in der Woche neben ihrem Schul-, beziehungsweise Arbeitsalltag noch Motivation finden, sich in der äußerst knapp bemessenen Freizeit die Ausbildungsunterlagen anzuschauen und dann in ihrer Schutzausrüstung pünktlich zur praktischen Ausbildung erscheinen.“