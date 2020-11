Beim Frauensonntag in Edemissen geht es ums Licht

Unter dem Titel „Lasst euer Licht leuchten“ fand der Frauensonntag in der Martin-Luther-Kirche Edemissen statt. Nach dem Orgelvorspiel „Morgenlicht leuchtet“ und der Begrüßung durch Ute Bertram durften die Besucherinnen und Besucher einen kreativ und lebendig gestalteten Gottesdienst erleben, berichtet Hans-Dieter Heuer aus der Kirchengemeinde Edemissen. Pastorin Voß-Hölterhoff hatte den Frauensonntag mit einem Team des Frauenkreises vorbereitet.

„Was sehen Sie zuerst? – Den Lichtstrom oder den düsteren Ort?“ Das waren die Fragen, um die es in einer Bildmeditation ging. In einer Sprechmotette, einem in besonderer Weise formulierten Glaubensbekenntnis sowie „schwarz-weißen Gedanken“ brachten Erika Könemann, Putti Köhler, Talea Kindler, Regina Heuer und Ute Bertram den Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema in vielfältiger Weise näher. Und natürlich war die Ermutigung „Lasst euer Licht leuchten!“ auch der Kerninhalt der überaus ansprechenden Predigt von Pastorin Bettina Voß-Hölterhoff, so Heuer weiter.

Einen ganz besonderen Hörgenuss bot auch diesmal wieder Rolf Elligsen an der Orgel, dem Pitti Köhler im Namen des gesamten Teams für die hervorragende Umsetzung der geäußerten musikalischen Wünsche dankte.