Dorfarchiv-Team Wipshausen zeigt 200 Fotos von früher

Corona cancelt auch den „Tag des Dorfarchivs“ in Wipshausen. Doch das Dorfarchiv-Team ist kreativ und hat eine „pandemiekonforme Fotoausstellung“ organisiert: Von Sonntag, 15. November, bis Sonntag, 22. November, werden in mehreren Schaufenstern im Dorfzentrum von Wipshausen etwa 200 alte Bilder ausgestellt. Zu sehen sind Fotos von den Fußballern, Konfirmationsbilder von 1930 bis 1990, vom bunten Umzug zur 600-Jahrfeier 1990 und vom Schützenfest 1950.

„Dankenswerterweise haben uns die Familien Hauer, Grete, Homann und Heinecke ihre Schaufenster in der Mittelstraße, Auguststraße und Kirchstraße zur Verfügung gestellt“, sagt Lennart Lühn, der zusammen mit Maike Schwarz, Maiu Castelar, Janis Heinecke, Michael Rücher und Patrick Feind das Team Dorfarchiv bildet. „Auf einem Herbstspaziergang von circa 600 Metern besteht somit eine Woche lang die Möglichkeit pandemiekonform Fotos anzuschauen“, so Lennart Lühn weiter. „Wir hoffen, wir können unseren Mitbürgern in diesen ungewöhnlichen Zeiten so etwas Abwechslung und Freude bereiten.“

Team Dorfarchiv freut sich über weitere Informationen zu den Bildern

Aufgrund der relativ kurzen Vorbereitungszeit und der bestehenden Kontaktbeschränkungen habe die Recherche zu den Bildern nicht so gründlich erfolgen können wie üblich. „Alle Bilder sind mit einer Nummer versehen und wer uns zu einem Bild mehr erzählen kann und möchte ist herzlich eingeladen, sich dazu mit uns in Verbindung zu setzen“, bittet Lühn.

Das Team Dorfarchiv wurde 2016 gegründet, um dem zunehmenden Verlust alter Bilder, Filme und Dokumente, die die Geschichte von Wipshausen widerspiegeln, entgegenzuwirken. Aktuell arbeiten die eingangs genannten sechs Personen im Projekt mit. Weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen.

20.000 Dokumente aus Wipshausen digitalisiert

Seit 2016 hat das Team etwa 20.000 Dokumente digitalisiert, Fotoabzüge und Dokumente ebenso wie Negative und Dias. Lennart Lühn betont: „Wichtig: Das Dorfarchiv ist rein digital und wir archivieren nur Bilder und Dokumente, die in einem Zusammenhang mit Wipshausen stehen: Schule, Kirche, Volks- und Schützenfeste, Aufnahmen von Gruppen oder Gebäuden, Sport, Vereinsleben. Bilder und Dokumente werden nur ausgeliehen und nach der Digitalisierung umgehend zurückgegeben. Auf Wunsch geben wir dem Einreichenden auch die digitalisierten Unterlagen mit zurück. Wir freuen uns über jeden Wipshäuser, der sich meldet und uns Bilder und / oder Dokumente zur Verfügung stellt. Die Bilder und Dokumente müssen nicht notwendigerweise sehr alt sein. Wir archivieren auch Material aus der jüngeren Vergangenheit, aus den 1970er, 80er, 90er und 2000er Jahre.“

Das war der Motivwagen des Gesangvereins Wipshausen beim bunten Umzug anlässlich der 600-Jahrfeier 1990. Foto: Privat

Das Archiv werde genutzt, um Ausstellungen zu organisieren. Es könne aber auch jedem Bürger oder Verein zugänglich gemacht werden, der sich historisch informieren möchte, erklärt Lühn weiter. Außerdem wird in jedem Jahr ein Heimatkalender mit historischen Bildern angeboten. Die Verkaufserlöse werden zu 50 Prozent an andere Wipshäuser Vereine oder Projekte gespendet. Die übrigen 50 Prozent finanzieren die Arbeit des Dorfarchivs. Auch in diesem Jahr gibt es einen Heimatkalender. Er ist für 7 Euro bei allen Mitgliedern des Dorfarchivs, unter dorfarchivwipshausen@gmx.de oder in Heuers Blumenladen an der Braunschweiger Straße erhältlich.