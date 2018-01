Aufmerksame Zeugen vertreiben Täter

Hohenhameln Unbekannte Täter versuchten die Terrassentür an einem Einfamilienhaus aufzuhebeln, meldete die Polizei am Mittwoch. Die Tat ereignete sich am Dienstag gegen 18.10 Uhr im Rübezahlweg in Hohenhameln. Nachdem die Täter an der Terrassentür gescheitert waren, versuchten sie eine angrenzende Scheibe...