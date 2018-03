Unbekannte brechen in einen Geräteschuppen ein

Hohenhameln Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 10.20 Uhr, in einen Geräteschuppen in der Bierberger Straße in Hohenhameln eingebrochen. Aus dem Schuppen wurde nichts entwendet, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe beträgt 200 Euro.