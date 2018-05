Zusammenstoß an Überweg

Hohenhameln In der Marktstraße in Hohenhameln gab es nach Polizeiangaben am Samstag einen Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg.

Ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Algermissen habe dort angehalten, um einem wartenden Kind den Übergang zu ermöglichen. Ein 84-jähriger Fahrer aus Hildesheim habe die Situation zu spät erkannt und sei auf den PKW des 35-Jährigen aufgefahren. Beide Fahrer sowie die 8- und 10-jährigen Kinder, welche im Wagen des 35-Jährigen gesessen hätten, seien leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Die Fahrzeuge seien stark beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Höhe des Sachschadens: rund 20 000 Euro.arg