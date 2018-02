Sieben Fahrer müssen BMW stehenlassen

Rund um das Wintertreffen des BMW-Clubs Peine am Samstag auf dem Gelände des Gewerbeparks in Groß Bülten hat die Polizei in Ilsede und Peine Verkehrskontrollen vorgenommen. Bau- und Betriebsvorschriften, Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer sowie Echtheit der mitgeführten Dokumente wurden überprüft, heißt es im Pressebericht der Polizei. Bei 21 kontrollierten Kraftfahrzeugen wurden diverse Verstöße festgestellt.

Zehn Fahrzeugführer wurden mündlich verwarnt. Gegen sieben weitere wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt, berichtet die Polizei. Für einen 20-jährigen BMW-Fahrer aus Stadthagen endete die Teilnahme an dem Tuningtreffen zudem vorzeitig. Sein BMW 5er war durch den Einbau eines neuen, stärkeren Motors aus einem neueren BMW-Modell und Änderungen an der Abgasanlage derart „getunt“, dass durch die technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Unter anderem waren in den Wagen ein Sportluftfilter und ein Sportauspuff eingebaut.

Der BMW wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim zur Beweissicherung vor Ort sichergestellt und wird zeitnah einem Gutachter vorgeführt. Gegen den 20-Jährigen wurde neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und die Abgabenordnung eingeleitet. Der BMW wurde abgeschleppt.