Unfall-Fahrer nach Flucht ermittelt

Adenstedt Am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, kam es an der Knippelkuhle in Adenstedt zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht. Wie die Polizei berichtet, stieß 26-jährige Unfallverursacher aus Bierbergen mit seinem VW Golf R32 gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand...