Auto-Brand in Ilsede: Feuer greift auf Wohnhaus und Schuppen über

Ein Auto hat am Montag um 20.50 Uhr in der Rotdornstraße in Ilsede gebrannt. Die Gründe sind bislang noch unbekannt, teilt die Polizei mit. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr griffen die Flammen, nachdem das Auto voll gebrannt hatte, auch auf ein angrenzendes Wohnhaus und einen Schuppen...