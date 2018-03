Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge öffnet wieder

Gadenstedt Nach einer langen Winterpause wird die Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge und Bedürftige in Gadenstedt, Landwehr 7a, wiedereröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie im vergangenen Jahr lautet das Motto weiterhin „Hilfe zur Selbsthilfe“. Von Donnerstag, 5. April, an ist die Fahrradwerkstatt...