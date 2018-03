Groß Lafferde hat seine eigene Passion

Am Karfreitag erinnern Christen in aller Welt an die Leidensgeschichte Jesu Christi – so auch im Kreis Peine. In einer Ortschaft der Gemeinde Ilsede geschah dies musikalisch mit der „Groß Lafferder Passion“. Sie wurde nach dreijähriger Pause mal wieder in der evangelischen Kirche St. Bernward aufgeführt. Das Gotteshaus war sehr gut besucht. Der Text fußt auf dem...