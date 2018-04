Dorfflohmarkt am Sonntag in Ölsburg

Ölsburg Am Sonntag, 8. April, findet von 11 bis 16 Uhr der Dorfflohmarkt in Ölsburg statt. Den Plan mit allen Flohmarkthändlern gibt es ab Mittwoch, 4. April, zum Ausdrucken unter www.oelsburg.info im Internet – die Händler werden ihre Grundstücke am Sonntag auch mit Luftballons geschmückt haben. Am...