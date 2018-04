Schützen können auf Königsscheiben schießen

Klein Ilsede Die Klein Ilseder können am Samstag, 7. April, ab 15 Uhr auf die Königsscheiben von Bürgerkorps, Junggesellschaft und Blue Sisters schießen. Außerdem werden der Schülerkönig (8 bis 12 Jahre) und der Jugendkönig (13 bis 16 Uhr) in Klein Ilsede ermittelt, heißt es in der Mitteilung. Alle Mitglieder...