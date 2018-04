Groß Lafferde feiert Kulturtage

Groß Lafferde Es ist ein Festjahr – Groß Lafferde feiert 40 Jahre Kulturtage. Mit einer Gemälde-Ausstellung am kommenden Wochenende, 14. und 15. April, im Gemeindehaus an der Kirche in Groß Lafferde soll dem Mitbegründer der Kulturtage, Rudolf Reinisch, gedacht werden, heißt es in einer Mitteilung. ...