Ortsverein redet über Fusionen

Oberg Der SPD-Ortsverein Ilsede hat am Freitag, 27. April, um 19 Uhr im Gasthaus Radtke (Oberger Hauptstraße 1) in Oberg seine Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung stehen Wahlen oder Fusionen von Ortsabteilungen. Anträge bis spätestens 20. April schriftlich an den Vorsitzenden Jörg Gilgen.