Übung: Im Keller brennt es, dann gibt es eine Explosion

Feuer mit Menschenleben in Gefahr hieß es für die Feuerwehren aus Oberg, Münstedt und Groß Ilsede am Freitag gegen 17.23 Uhr, als der Alarm ausgelöst wurde. Bei den Abfall- und Beschäftigungsbetrieben in Oberg sei es im Keller vom Sozialgebäude zu einem Brand gekommen, zwei Personen würden...