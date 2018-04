Meeschestraße teilweise gesperrt

Gadenstedt In der Meeschestraße in Gadenstedt passt der Wasserverband Peine die Kanalsysteme an die neue Abwasserleitung zur Zentralkläranlage an. Bis Ende Juli sollen neue Rohrleitungen für das Misch- und Regenwasserkanalnetz verlegt werden; die Kosten betragen laut Verband 915 000 Euro. „Die Arbeiten müssen...