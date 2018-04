Ortsrat Solschen spricht über den Spielplatz

Solschen Der Ortsrat Solschen trifft sich am Dienstag, 24. April, um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zur Kastanie“ in Solschen, Hauptstraße 1, zur Sitzung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Sachstand zu der Spielplatzgestaltung „Bewegtes Spiel“ an der Rotdornstraße, teilt der Ortsrat mit.