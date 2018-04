Unbekannte brechen in Geschäft in Ilsede ein

Ilsede Unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden am Freitag gegen 1.45 Uhr in ein Geschäft in der Großen Straße in Ilsede eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie Zigaretten und Bargeld. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.