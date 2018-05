Zwei Unfälle bei Ilsede – eine Schwerverletzte

Zwei Unfälle gab es am Montagabend bei Ilsede. Foto: Archiv

Ilsede An der B 444/B 65 gibt es zunächst einen Abbiegeunfall. Dann kracht eine Fahrerin (45) in einen Wagen der Fahrbahnreinigung.

Gleich zweimal hat es am Montag gegen 17.20 Uhr auf der B 444 am Abzweig zur B 65 gekracht. Zunächst wollte ein 72-jähriger Ilseder mit seinem Auto nach links auf die B 444 in Richtung Ilsede abbiegen. Dabei übersah er den Wagen einer 60-Jährigen aus Edemissen, die auf der B 444 aus Ilsede kommend Richtung Peine fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen; verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme krachte es erneut, als eine 45-jährige Peinerin einen zur Fahrbahnreinigung auf der linken Fahrspur abgestellten Wagen übersah und ungebremst auf diesen auffuhr. Die Frau kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Schaden von etwa 26 000 Euro, teilt die Polizei mit.