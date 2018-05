Ilsede Es war wahrscheinlich nur ein kurzer Moment, in welchem eine 30-jährige Frau am vergangenen Donnerstag auf dem Gelände der Ilseder Gebläsehalle ihre Handtasche nicht im Auge hatte. Dann hatte ein Unbekannter die Gelegenheit schon genutzt und sie gestohlen. Das teilte die Polizei Peine am Wochenende mit. Der Diebstahl sei am Donnerstag in der Zeit von 20.45 bis 21.15 Uhr geschehen. In der Tasche waren Bargeld und Papiere.

