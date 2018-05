Ilsede In der Nacht zu Freitag wurde in Ilsede, in der Fröbelstraße, die Seitenscheibe eines dort abgestellten VW Golf. Die Täter sind nicht bekannt, so die Polizei Peine. Es gab keine Angaben, ob aus dem Wagen etwas gestohlen wurde. Die Schadenshöhe liege bei rund 200 Euro.arg

