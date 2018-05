Vortrag zur Entwicklung der Menschheit

Groß Lafferde Adolf Stöhr hält am Freitag, 18. Mai, ab 18.30 Uhr im Gemeindesaal an der Kirche in Groß Lafferde einen Vortrag zum Thema „Vom Ursprung der Zivilisation – Wie aus Jägern und Sammlern moderne Menschen wurden“. Der Vortrag ist Teil der Jubiläumsveranstaltungen zum 40-jährigen Bestehen der Groß...