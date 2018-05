163 Autos kontrolliert, 52 beanstandet

Die regionale Kontrollgruppe „Tuning“ der Polizeidirektion Braunschweig kontrollierte beim VW & Audi Treffen Bau- und Betriebsvorschriften an 163 Fahrzeugen. 52 wurden beanstandet. In 16 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, in 44 Fällen ein Mängelverfahren eingeleitet. Die häufigsten...