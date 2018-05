Steinskulptur selbst gestalten

Groß Ilsede Der Bildhauer Marc Bertram bietet einen Workshop „Steinskulptur“ im Kunsthaus im Ammerweg 9 in Groß Ilsede an. Die Termine sind am Freitag, 25. Mai, 16 bis 19 Uhr, Samstag, 26. Mai, 10 bis 16 Uhr und Sonntag, 27. Mai, 10 bis 16 Uhr. Eine Grundausstattung an Werkzeug...