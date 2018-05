Fröhmelt sinniert über Humor

Bülten Der Kulturverein Ilsede lädt zu einer besonderen Matinee ein. Am Sonntag, 27. Mai, trägt Eckehardt Fröhmelt, Pastor im Ruhestand, ab 11 Uhr in der Kapelle in Bülten Einiges über Humor vor. „Humor ist viel mehr, als Witze zu erzählen. Es geht um Lebenssituationen, die nicht aggressiv, sondern...