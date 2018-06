Münstedts Bewohner öffnen ihre Häuser für die Kunst

Zur zwölften „Kunstzeit – Zeitkunst“ hatten viele Dorfbewohner in Münstedt ihre Häuser, Gärten und Keller geöffnet, damit Künstler ihre Kunstwerke in einem ganz besonderen Ambiente zeigen konnten. 16 kreative Köpfe präsentierten am Wochenende einen Mix aus Fotografie, Skulpturen, Installation,...