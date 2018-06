Täter zerstören Autoscheibe im Schulweg

Gadenstedt Unbekannte haben die Fensterscheibe eines PKW Citröen Berlingo zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, im Schulweg in Gadenstedt zerstört. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro angerichtet. Hinweise an die Polizei Peine: Tel: (051 71) 99 90.