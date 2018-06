Johanna Prediger vom Ilseder Gymnasium siegt mit Lateinisch

Der Schulmeister von Harry Potter, Albus Dumbledore, sowie zwei römische Göttinnen – sie durften nicht fehlen am Freitag im Gymnasium Groß Ilsede (GGI). Dort in der Aula hat Martina Beyer, Lehrerin am Gymnasium Kleine Burg in Braunschweig, während einer Feier die Landessieger im Schüler-Bundeswettbewerb Fremdsprachen ausgezeichnet – und zu sehen waren dabei auch Videos, in denen es um den Schulmeister und die Göttinnen ging. ...