Unbekannte haben nach Polizeiangaben am Sonntag, 4. August, zwischen 17 und 18 Uhr ein gesichert in Ölsburg an der Schäferstraße abgestelltes Mountainbike entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz/gelbes Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 500 Euro, so die Polizei weiter.

Hinweise: (05171) 9990.