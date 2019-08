Aus für Ilseder Förderschule – unklar ist künftige Nutzung

Eine Ära ist in Groß Ilsede zu Ende gegangen – und wie es weiter geht, ist noch offen: Zum Schuljahresende hat der Landkreis Peine als Schulträger die Janusz-Korczak-Schule (Förderschule Lernen) in Groß Ilsede geschlossen. „Die weitere und endgültige Nutzung der nun freien Räume ist noch nicht beschlossen“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß mit Blick auf das neue Schuljahr, das am Donnerstag beginnt.

Fakt ist: Wie zuvor die Sonderschulen Lernen in Vechelde und Edemissen und zuvor schon vor 40 Jahren in Hohenhameln ist auch die Janusz-Korczak-Schule Geschichte – der Name allerdings ist noch am Schulgebäude zu lesen. Im April 1964 – also vor mehr als 55 Jahren – hat diese Einrichtung unter dem Namen „Mittelpunktsonderschule Groß Ilsede – Schule für Lernbehinderte“ den Unterricht aufgenommen, mit 81 Schülern für die Klassen drei, vier und fünf. Später ist daraus eine Schule für die Jahrgänge eins bis zehn geworden mit zeitweilig mehreren Hundert Schülern.

Allerdings: Längst setzt die Landesregierung auf Inklusion in allen Jahrgängen – also auf gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Handicap in den Regelschulen (Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Integrierte Gesamtschule). Diese Inklusion gibt Laaß auch als Grund für die Schließung der Förderschulen Lernen im Landkreis an, also nun auch für das Aus der Janusz-Korczak-Schule in Groß Ilsede – diesen Schulen sind schlichtweg die Schüler in Richtung Regelschulen abhanden gekommen. „Zum Ende des Schuljahrs 2018/2019 hatte die Janusz-Korczak-Schule noch 43 Schüler“, stellt Laaß fest. Vom neuem Schuljahr an werden die Mädchen und Jungen der Groß Ilseder Förderschule Lernen die Pestalozzischule (Förderschule Lernen/Sprache) in Peine besuchen, die nunmehr kreisweit die einzige Förderschule Lernen sein wird.

„Diese Zusammenführung ist auch von den beiden Schulen angesprochen worden, da es für Schüler schöner ist, wenn es noch weitere Klassen und Jahrgänge gibt“, erinnert Laaß. Die Beförderung der Schüler, die bisher in Groß Ilsede zur Schule gegangen sind, erfolge entweder durch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV/Busse) oder – sofern es keine zumutbare Busverbindung gibt – im freigestellten Schülerverkehr (Kleinbusse).

„Wir haben die Pestalozzischule gewählt, weil an der Schule auch Schüler mit dem Förderbedarf Sprache in den Jahrgängen eins bis vier beschult werden“, hebt Laaß hervor: Da dieses Aufgabengebiet weiterhin bestehe, sei „die Zusammenführung der Schulen am Standort Peine als sinnvoll erachtet worden“. Gleichwohl haben sich in der Vergangenheit Eltern, Schulleitung und CDU-Kreistagsfraktion für den Erhalt der Janusz-Korczak-Schule eingesetzt, weil „sich nicht alle Mädchen und Jungen dieser Schule in Regelschulen zurechtfinden“. Interessanterweise hat auch der Elternrat der Pestalozzischule den Fortbestand der Janusz-Korczak-Schule gefordert. Alles vergebens. Dazu sagt Laaß nun: „Es ist Angelegenheit der Pestalozzischule zu beurteilen, inwieweit ein integrierter Unterricht aus pädagogischer Sicht für alle Schüler sinnvoll ist.“

In der Janusz-Korczak-gab es – außer den allgemeinen Unterrichtsräumen (Klassenräumen) – einen Raum für EDV (elektronische Datenverarbeitung) und einen Werkraum; der Fachunterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern hat laut Landkreis mit entsprechenden Materialien in den Klassenräumen stattgefunden. Seit rund sieben Jahren nutzt die nahe gelegene Astrid-Lindgren-Schule (Förderschule für Schüler mit geistiger Behinderung) im Erdgeschoss der Janusz-Korczak-Schule drei Unterrichtsräume und einige Nebenräume. „Zudem haben die Realschule und die Hauptschule in Groß Ilsede seit dem Schuljahr 2018/2019 jeweils drei allgemeine Unterrichtsräume in der Janusz-Korczak-Schule bezogen“, setzt Laaß hinzu.

„Die weitere und endgültige Nutzung der nun freien Räume der Janusz-Korczak-Schule hat die Kreispolitik noch nicht beschlossen“, informiert der Kreissprecher. Diese Aussage ist insofern interessant, da das Groß Ilseder Gymnasium wegen der Umstellung von G8 (Abitur nach zwölf Schuljahren) auf G9 (nach 13 Schuljahren) weiteren Raumbedarf angemeldet hat. Laut einer Presseerklärung des Landkreises von vor einem Jahr werden mit der Aufgabe der Janusz-Korczak-Schule dort zwölf allgemeine Unterrichtsräume frei. „Der frei werdende Raum in der Förderschule reicht in jedem Fall aus, um den Bedarf des Groß Ilseder Gymnasiums an allgemeinen Unterrichtsräumen wegen G9 zu decken“, hat die Kreisverwaltung seinerzeit festgestellt. Zwischen Gymnasium und Janusz-Korczak-Schulgebäude befindet sich allerdings eine gewisse Wegstrecke – keine optimale Voraussetzung im alltäglichen Schulbetrieb.