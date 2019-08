Bauhaus gibt es in Groß Ilsede auch auf Teppichen

Quadrate, Rechtecke und klare Formen – genau das ist es, was Bauhaus ausmacht. „Und es sind perfekte Voraussetzungen für neue Teppiche“, hat sich Ernst Friedrich („Fritz“) Lutz aus Groß Ilsede gedacht. Unter dem Motto „100 Jahre Bauhaus“ hat der Groß Ilseder Teppiche im Geiste des Bauhaus’ hergestellt, die er in einer Ausstellung präsentiert.

Das Bauhaus hat nur 14 Jahre existiert: von 1919, gegründet von Walter Gropius in Weimar, bis 1933. Trotzdem wurde Bauhaus zur bedeutendsten Schule für Architektur, Design und Kunst im 20. Jahrhundert.

Die Ausstellung eröffnet Fritz Lutz am Sonntag, 25. August, um 11 Uhr in seinem „Atelier Nummer 53“ in Groß Ilsede, Luckauer Ring 53: Sie ist geöffnet bis einschließlich Sonntag, 29. September – und zwar mittwochs von 14 bis 18 Uhr, zudem nach telefonischer Vereinbarung unter (0162) 9682918. Weitere Infos unter www.atelier-nr-53.de im Internet.