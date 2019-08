Straßenfest in Ilsede als Protest gegen Anliegerbeiträge

Humor ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht: Straßenfest und zugleich Straßenprotest – dazu lädt die Bürgerinitiative (BI) „Wir für Gadenstedt“ die Bevölkerung ein am Samstag auf dem Marktplatz in Groß Ilsede.

Na klar: Bei diesem Sommerfest geht es auch um die Straßenausbaubeiträge. In Gadenstedt ist der Umbau der gemeindeeigenen Ortsdurchfahrt in vollem Gange – für dieses millionenschwere Projekt, für das die Ortsdurchfahrt zumindest abschnittsweise noch Jahre komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt sein wird, müssen die Anlieger solche Beiträge in vier- und fünfstelliger Höhe hinlegen. Ungerecht und unsozial: So sieht das die BI, die – entweder landes-, oder zumindest gemeindeweit – eine Abschaffung dieser Anliegerbeiträge verlangt.

Trotzdem: Beim Sommerfest am Samstag, 31. August, von 11 bis 15 Uhr auf dem Groß Ilseder Marktplatz soll (auch) gefeiert werden. Geplant ist ein buntes Programm mit Livemusik der Braunschweiger Bands „Arjomi“ und „Der Meer“; zudem ist eine Kinderanimateurin mit Glitzertattoos, Kinderschminken, Zuckerwatte, Slush-Eis, Popcorn und weiteren Überraschungen vor Ort. Für Getränke, Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Für alle Interessierten wird es einen Info-Stand der BI sowie kurze Kundgebungen zur Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) geben. „Unterhaltung, Spaß und Informationen sollen an dem Tag im Vordergrund stehen“, kündigt die BI an.