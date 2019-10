Unbekannte haben laut Polizei am Dienstag, 1. Oktober, versucht, in Praxisräume in der Straße Brockenblick in Ilsede einzubrechen. Im Anschluss nutzten die Täter die am Haus vorhandenen Fallrohre, um auf den Balkon des Obergeschosses zu gelangen.

Terassentür aufgebrochen

Hier brachen sie die Terassentür gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnräume. Es wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe ist unbekannt.