Unfall auf der B444 bei Groß Ilsede – Auto überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall auf der B444 bei Groß Ilsede hat sich am späten Freitagabend ein 25-Jähriger mit seinem Pkw überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann Glück: Er verletzte sich nur leicht.

Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Als er in seinem VW Touran von Groß Ilsede in Richtung Groß Lafferde unterwegs war, kam der 25-Jährige aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Ilseder konnte sein Auto leicht verletzt verlassen. An dem Touran entstand ein Totalschaden. feu