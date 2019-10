5-jähriges Kind im Kreis Peine angefahren und schwer verletzt

Groß Bülten. In Groß Bülten ereignete sich am Montag ein schwerer Unfall: Ein Autofahrer sah das Kind zu spät – und erfasste es an einem Fußgängerüberweg.

Mit schweren Verletzungen musste ein 5-jähriges Kind am Montagabend ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem es an einem Fußgängerüberweg in Groß Bülten angefahren wurde. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, kam es gegen 19.30 Uhr zu dem schweren Unfall.

Autofahrer sieht das Kind zu spät

Ein 23-jähriger Ilseder war in seinem Auto auf der Solschener Straße unterwegs und wollte geradeaus in den Zuckerweg weiterfahren. Kurz hinter der Kreuzung lief ein 5-jähriges Kind über einen Fußgängerüberweg – das sah der Ilseder zu spät. Der Pkw erfasste das Kind. Ein Rettungswagen brachte es in ein Braunschweiger Krankenhaus – laut Polizei mit schweren Verletzungen. feu